Preço do leite dispara e pesa no orçamento dos consumidores

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 17:59 horas

Produto está acima de R$ 7 reais e alta do preço deve se manter nas próximas semanas

Sul Fluminense – Um dos principais itens que contribuíram para a alta da cesta básica no mês de junho, o preço do leite integral disparou nas prateleiras dos supermercados da região, nas últimas semanas, e já está pesando no orçamento dos consumidores. Segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica divulgados pelo Dieese( Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o preço do leite, acompanhado da manteiga, teve alta variando entre 3,23% a 23,9%.

A dona de casa Ludmila Rocha Fraga, de 36 anos, tem uma filha de dois anos que ainda usa mamadeira e um filho adolescente e, em média, ela compra duas caixas fechadas de leite, por mês, o que equivale a 24 unidades de um litro. Segundo ela, ao fazer as compras de casa, nesta semana, ela e o marido se assustaram com o aumento do produto.

“Estávamos pagando cerca de R$ 130 reais em duas caixas fechadas de leite e, neste mês, ficou em quase R$ 180. Uma diferença muito grande e que realmente pesou muito no nosso orçamento, porque as outras coisas também estão muito caras. Espero que tão logo o preço volte ao normal”, compara a dona de casa, que pagou R$ 7,50 para cada litro de leite.

A auxiliar administrativa Cátia Oliveira Fernandes, de 37 anos, é mãe de duas meninas e duas adolescentes e, conforme relata, também tem um gasto mensal alto devido ao consumo de leite. Neste mês, porém, ela precisou cortar o volume do produto do orçamento.

“Só de leite eu iria gastar cerca de R$ 200 reais, com essa alta que está aí. Fiz um combinado com as meninas e elas vão substituir, no lanche da tarde, o leite pelo suco, para que a gente possa economizar e não deixar de comprar outras coisas”, enfatizou.

Derivados também sofrem reajustes

Além do leite integral, seus derivados também sofreram reajustes que estão pesando no bolso do consumidor. Produtos como queijo, requeijão, bebidas lácteas e iogurtes já estão com preços mais altos e, como forma de economizar, tem consumidor evitando incluí-los na lista de compras.

É o caso da contadora Viviane Machado, de 44 anos, que semanalmente comprava queijo mussarela e presunto para os lanches da casa. “ Meus dois filhos gostam muito de sanduíches com presunto e queijo, mas, nos últimos dias, com a mussarela custando quase R$ 60 reais, eu não tenho não tenho levado. Vou esperar o preço do leite baixar para ver se fica mais barato e, aí, volto a comprar”, afirmou.

Fatores que contribuíram para a alta

Conforme explicou o diretor da Cooperativa Barra Mansa, o empresário Cláudio Meirelles, diversos foram os fatores que, “coincidentemente,” contribuíram para a alta no preço do leite integral. De acordo com ele, o problema teve início há mais de 30 meses, ainda antes da pandemia, com o abate indiscriminado de fêmeas leiteiras, e agravando no pós-pandemia com o aumento da soja, milho, polpa de laranja, combustível, além de insumos como fertilizantes, vacinas, medicamentos e sal.

“Foram muitos os fatores, mas é bom ressaltar que o leite foi o último produto que estava mantendo o preço até aqui. Para se ter ideia, a tonelada de soja que pagávamos R$ 900 reais hoje custa R$ 3,3 mil e a tonelada de milho que era R$ 700 reais está custando até R$ 1,5 mil. Essa é uma crise nacional. A produção na cooperativa veio apresentando uma queda de 40% na produção desde o mês de abril, no entanto, neste mês ficou mais acentuada, chegando a 50%”, pontuou Meirelles, ao informar que o litro do leite integral está sendo repassado pelo valor R$ 6,70 aos supermercados da região.

Questionado sobre a expectativa com relação à permanência dessa alta, o empresário ressaltou que no momento a situação realmente é séria, mas que deve se normalizar a partir de agosto.

“As notícias que estão chegando é que o preço da soja e do milho já estão caindo e isso é muito bom. E se o diesel baixar o preço, assim como aconteceu com a gasolina, teremos ainda mais um incentivo”, completou o diretor, ao acrescentar, no entanto, que pode ser que o leite não volte com o mesmo preço de meses atrás, o que será definido conforme a demanda dos consumidores.

Por Roze Martins, especial para o DIÁRIO DO VALE