Matéria publicada em 26 de março de 2021, 20:53 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable anunciou na noite desta sexta-feira, dia 26, que ¬†conseguiu abrir mais 7 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para pacientes com Covid-19, mas ele teme que “n√£o seja o suficiente para atender o aumento da demanda”. Segundo ele, se os casos graves, que necessitam de UTI, aumentarem at√© domingo, dia 28, a tend√™ncia √© de que o munic√≠pio feche tudo na pr√≥xima segunda-feira.

-Não é questão de discutir o que pode ser feito. Infelizmente a circulação de pessoas não está diminuindo, os casos estão aumentando, a necessidade de vagas em

Hospitais est√° imensa, e na falta de consci√™ncia das pessoas, s√≥ vai nos restar fechar tudo – disse Rodrigo Drable, acrescentando que, apesar da gravidade do quadro, Barra Mansa √© a cidade com as maiores restri√ß√Ķes na regi√£o e “ainda assim n√£o est√° sendo suficiente”.

-Estamos lotados de pacientes da cidade e também de outros municípios. Municípios, inclusive, que estão com regras mais brandas Рexplicou Rodrigo.

Em live realizada esta semana, Rodrigo pediu para a popula√ß√£o respeitar as restri√ß√Ķes para evitar fechamento geral, como ocorreu no noroeste fluminense.