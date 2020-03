Coronavírus: Prefeito de Barra Mansa pede calma à população

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 19:28 horas

Barra Mansa – Em vídeo divulgado em uma rede social, o prefeito Rodrigo Drable disse que a paciente com cononavírus é uma funcionária pública que esteve na Europa. Ele pediu às pessoas que tiveram contato com ela e apresentarem sintomas da doença para procurarem as unidades de saúde do município. “Ela teve contato com outras pessoas. Estamos identificando todas elas e orientando que fiquem reclusas para que sejam feitos os exames e o vírus não se espalhe”, disse Rodrigo.

-O momento não é de desespero, mas de cuidado redobrado. Quem teve contato com pessoas que viajaram para outro país devem ficar atentos e, se apresentarem os sintomas, procurem a Secretaria de Saúde. Todos os protocolos de saúde para este caso serão adotados – afirmou o prefeito.

O caso

Uma mulher, de 27 anos, foi confirmada com coronavírus na tarde desta quinta-feira (05). Esse é o primeiro caso de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A vítima viajou no dia 9 de fevereiro para a Europa e retornou no dia 23. Ela esteve na Itália (em Milão e na Lombardia) e Alemanha.