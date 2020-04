Prefeito de Resende ressalta papel da população e do comércio na retomada das atividades

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 07:13 horas

Resende – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, afirmou na noite de terça-feira, dia 21, que vai permitir a retomada gradual de algumas atividades, que estão suspensas por conta da quarentena contra o coronavírus. A flexibilização deve atingir principalmente o setor produtivo, com regras especiais para o funcionamento do comércio.

Balieiro afirmou que as regras estão sendo definidas por equipes da prefeitura, dos mais diversos setores. Com isso, a expectativa é que ainda esta semana seja divulgado como se dará essa reabertura, que pelas palavras do prefeito será gradual.

“A gente observou nos últimos dias um aumento do número de pacientes com diagnóstico confirmado de Coronavírus. Hoje (21), são 21 casos confirmados, 3 óbitos e 6 pessoas curadas, porém, esses números são abaixo do que era esperado para esse período. Tenho convicção que se a Prefeitura não tivesse tomado as medidas tão restritivas e efetivas, os números seriam outros”, disse.

O prefeito ressaltou o trabalho para ampliação de leitos e preparação da rede de saúde nas últimas semanas. “Nos antecipamos, nos preparamos para enfrentar diversos cenários. Hoje, a Rede Municipal de Saúde conta com dois centros de triagens específicos para atendimentos de pacientes com sintomas de síndromes gripais – no HME e na UPA – ; o Hospital Municipal de Emergência aumentou em 70% do número de leitos de CTI, entre outras adequações”, destacou ele.

“As medidas deram certo, a Rede está melhor preparada e todos esses fatores nos dão segurança epidemiológica para, a partir dessa semana, começar um planejamento gradual do retorno de algumas atividades econômicas que estão suspensas. Essa é uma decisão técnica e é preciso se respaldar em números, em dados seguros. A Prefeitura vai começar esse trabalho ao longo da semana e vai comunicando a população”, disse.

Diogo afirmou, no entanto, que a manutenção da flexibilidade e sua ampliação dependem do comportamento da população. Segundo ele, haverá um processo intenso de fiscalização e acompanhamento de dados sobre a Covid-19 na cidade.

“É importante ressaltar que a colaboração de cada um de vocês é fundamental para que seja possível o retorno gradual até voltarmos à normalidade por completo, mas isso depende do cuidado de cada um. O comércio vai precisar se adequar dentro de todas as regras, assim como todos nós, continuar com os cuidados básicos de higiene, uso da máscaras e todas as outras medidas estabelecidas”, destacou o prefeito.

“Diariamente, de acordo com a evolução ou não dos dados, essas normas poderão sofrer alterações. Mas tudo vai depender muito das nossas atitudes”, finalizou.