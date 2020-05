Prefeito de Volta Redonda alerta sobre hospedagem irregular no bairro Roma

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 16:33 horas

Moradores da localidade estariam cedendo espaço em suas casas para supostos parentes de pessoas internadas no Hospital Regional

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva disse, durante transmissão ao vivo feita nesta sexta-feira (08) pelas redes sociais, que há moradores do bairro Roma cedendo lugares em suas casas, mediante pagamento, para pessoas que vêm de fora da cidade, para, supostamente, visitarem parentes no Hospital Regional Zilda Arns, que fica no bairro. A preocupação é maior, segundo o prefeito, porque o bairro fica fora da área bloqueada para veículos de outras cidades.

Samuca alertou que isso é um risco, porque se trata de familiares de pessoas que, reconhecidamente, têm o novo coronavírus. Ele também afirmou que estranha o motivo, porque o Hospital Regional não permite visitas.

Fechamento da cidade

O prefeito avaliou como positiva a primeira semana em que a cidade ficou fechada para veículos de outros municípios. Ele disse que isso é feito para evitar a circulação do vírus, principalmente levando em conta que o comércio varejista será flexibilizado na próxima semana, e a cidade, se estivesse aberta, poderia atrair muita gente de fora, por ser um polo regional.

Samuca voltou a falar do problema que é representado pelas pessoas que vêm, por conta própria, buscar atendimento na rede pública de Volta Redonda neste momento de pandemia. O prefeito ressaltou que essa medida serve também para preservar para os voltarredondenses os leitos destinados a pacientes com Covid-19.

Flexibilização do comércio

De acordo com o prefeito, a flexibilização prevista para a próxima segunda-feira, com o comércio varejista de rua abrindo das 14 até as 22 horas, vai ocorrer, porque a cidade está dentro das metas, com aumento de 1% nos casos suspeitos, 27% dos leitos de UTI ocupados, para uma meta de 50%, e 5,26% de ocupação no Hospital de Campanha, quando a meta é de 60%.

No entanto, o prefeito disse que, embora por enquanto esses dados afastem a necessidade de lockdown (fechamento total), ele não deixará de tomar essa iniciativa caso os números piorem.