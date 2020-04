Prefeito diz que Hospital Regional tem 19 mortos pela Covid-19, a maioria do Grande Rio

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 09:47 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou, na manhã desta terça-feira, dia 14, que o Hospital Regional registrou 19 mortes pela Covid-19. O hospital, localizado em Volta Redonda, se tornou uma das unidades de referência do estado para tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus.

Samuca voltou a apontar que o hospital está sob administração do govero estadual e que não há ingerência da prefeitura local nas ações. O prefeito não enumerou as cidades de origem das vítimas, mas ressaltou que a maioria não é de Volta Redonda ou da região.

O DIÁRIO DO VALE mostrou que o Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, amanheceu no domingo com 65 pacientes internados, apenas nove dias após entrar em funcionamento como hospital exclusivo para o COVID-19, no dia 2 de abril.

Deste total de pacientes internados, 11 eram da região (sete de Volta Redonda e quatro de Barra Mansa). Os 54 pacientes restantes vieram do Grande Rio.