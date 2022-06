Prefeito Serfiotis assina Ordem de Serviços para recapeamento no Freitas Soares

Matéria publicada em 3 de junho de 2022, 13:33 horas

Primeira fase das obras irá atender 12 vias do bairro

Porto Real – Os moradores do bairro Freitas Soares receberam na última quinta, 2 de junho, uma grande notícia que visa melhorar a qualidade de vida da população e a mobilidade pública no local. O prefeito Alexandre Serfiotis, acompanhado dos Vereadores e Secretários municipais, realizou a assinatura da Ordem de Serviço, que define o início da pavimentação asfáltica para execução dos serviços de recapeamento em vias estratégicas do bairro.

Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, os serviços fazem parte de um convênio entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O secretário ainda explica que a obra terá uma extensão de mais de 2 mil metros, e no total, 12 ruas serão contempladas na primeira fase das obras.

Em sua fala, Serfiotis agradeceu ao governo estadual pela parceria. “Nosso objetivo, assim como no governo do meu pai, Jorge Serfiotis, é seguir com obras que façam a cidade evoluir e crescer, trazendo benefícios significativos para a vida dos nosso moradores”, explicou Serfiotis que durante o evento, também realizou a cerimônia de Descerramento de Placa e inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Freitas Soares.

“Desde quando assumimos a gestão já realizamos diversos compromissos de governo e não vamos parar por aqui. O CRAS do Freitas Soares é um exemplo de unidade, que foi entregue para a população com uma estrutura moderna e que será aproveitado durante anos. É com o pé no chão e pensando no futuro que iremos trabalhar, fazendo que todos tenham orgulho de morar em Porto Real”, finalizou o prefeito Serfiotis.

Estiveram presentes na inauguração todo o secretariado do governo municipal, o presidente da Câmara Carlinhos Tchaia e os vereadores Cláudio Guimarães, Diego Graciani, Juan Pablo, Fábio Maia e Fernando Beleza.