Medidas foram decididas em conjunto entre Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, com assistência do Ministério Público Estadual

Sul Fluminense – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC) anunciou em transmissão ao vivo realizada no início da noite desta segunda-feira que os prefeitos de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral chegaram a um consenso, em reunião com representantes do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) para descartar o fechamento dos estabelecimentos comerciais nessas cidades.

Na reunião, os prefeitos estabeleceram novos horários de funcionamento de bares. Nas três cidades, os bares poderão funcionar até às 22h, tendo 1 hora de tolerância para seu fechamento total, com capacidade de 50% de ocupação. Será permitida música ao vivo, sem pista de dança, para os estabelecimentos que já possuem permissão para este tipo de atividade.

Casas de festas e congêneres, em estabelecimentos particulares ou alugados, poderão funcionar com a ocupação máxima de 30% de sua capacidade, sendo obrigatória a exigência de máscaras para permanência nos referidos espaços e horário de funcionamento até às 22h.

Em todos os estabelecimentos, continua obrigatório o uso da máscara; da oferta de álcool 70% na entrada; bem como o uso de medidor eletrônico de temperatura corporal.

A Prefeitura de Volta Redonda já havia alterado o decreto nº 16.586, em vigor desde o dia 07 de março, reforçando medidas mais restritivas contra a Covid-19. Da mesma maneira, ampliou os esforços da força-tarefa de fiscalização das novas regras, junto com a Secretaria de Fazenda, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou sobre as ações em parceria com as outras cidades. “Os municípios estão buscando cumprir a sua parte. Aqui em Volta Redonda, por exemplo, a fiscalização é intensa. Não é só fazendo novos decretos que vamos mudar essa realidade, a população agora precisa fazer sua parte. Não está descartado que novas medidas sejam adotadas em breve”, ressaltou Neto.

As cidades mantiveram o funcionamento de igrejas e de templos religiosos com 50% de ocupação respeitando as regras de distanciamento. Já as academias de ginástica poderão funcionar com 30% de ocupação, respeitando as mesmas regras de distanciamento social e higienização.

O promotor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ), Leonardo Kataoka, destacou a importância do diálogo e de ações que possam amenizar o avanço do vírus na região. “O Ministério Público vê com preocupação o número de pacientes internados no Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns. Entende como fundamental a união e diálogo dos municípios para adoção de medidas de proteção à vida e alerta a população da necessidade de se manter as medidas de prevenção ao contágio”, disse Kataoka.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), afirmou em transmissão ao vivo na noite desta segunda-feira que é necessária uma mudança de atitude.

– Não há esforço no mundo que dê conta da pandemia se as pessoas não tiverem bom senso de evitar aglomerações – disse.

Ele também informou sobre um novo decreto que começará a valer nesta quarta-feira, contendo as medidas que serão adotadas nos três municípios. A íntegra do decreto está no fim desta reportagem.

Fiscalização

Também foi consenso a implementação de uma fiscalização mais rigorosa do cumprimento das normas de segurança para reduzir os riscos de contaminação pela Covid-19. Segundo Ednardo, não haverá mais a fase de notificação, visto que as medidas já foram amplamente divulgadas:

– Quem não colaborar com o combate à Covid-19 será multado, ou mesmo terá o estabelecimento fechado – disse Ednardo, acrescentando que a fase de tolerância está encerrada.

A repressão também será mais dura com as festas clandestinas e com os salões de festas que deixarem de cumprir as normas de prevenção. O prefeito também apelou às igrejas para que cumpram rigorosamente as normas de limitação de uso da capacidade de público e de horários de culto.

No caso de Pinheiral, Ednardo afirmou que contará com a ajuda da Polícia Militar para fazer cumprir as normas estabelecidas em decreto, principalmente no que diz respeito a aglomerações.

Aulas

Em Pinheiral, haverá um protocolo de retorno seguro às aulas presenciais na rede pública. Essas normas ainda serão discutidas em reunião que contará com a participação do Sindicato Estadual de Profissionais da Educação (Sepe), e os pais que não se sentirem seguros para mandar os filhos à escola deverão assinar um termo de responsabilidade e manter seus filhos nas aulas remotas.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, se reuniu na tarde desta segunda-feira, dia 15, no gabinete do Palácio 17 de Julho, com os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable, de Pinheiral, Ednardo Barbosa, e com o promotor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ), Leonardo Kataoka. O objetivo foi unificar as ações de combate à Covid-19 entre as três cidades.

Restrição à permanência nas ruas

Em Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral ficou estabelecido que está proibida a permanência das pessoas nas vias públicas das 23 horas às 05 da manhã. Deslocamentos justificados serão tolerados.

Decreto de Barra Mansa

DECRETO Nº 10.192 DE 15 DE MARÇO DE 2021.

Ementa: Dispõe sobre restrições temporárias para o enfrentamento do Covid19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA MANSA, usando das atribuições de seu cargo, estabelece restrições temporárias para o enfrentamento do Covid19 pelo período de 7 (sete) dias;

D E C R E T A:

Art. 1º O funcionamento do comércio fica restrito ao horário compreendido entre 10:30 horas às 19:30 horas, com exceção daqueles que comercializem produtos essenciais, compreendidos supermercados, padarias, drogarias e farmácias.

Art. 2º No funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, restabelecido pelo artigo 4º do Decreto Municipal nº 9.884 de 10 de junho de 2020, além das disposições previstas no referido texto legal, deverá ser cumprido:

a) O horário de funcionamento será permitido até as 23:00 horas, sem tolerância; b) Somente poderão ser utilizadas 50% das mesas do estabelecimento; c) Estabelecimento com capacidade para mais de 40 pessoas, deverão submeter todos os presentes a verificação de temperatura antes de adentrar no recinto, não podendo ingressar aqueles com febre; d) Fica proibida a permanência de clientes em pé, bem como a utilização de pista de dança dentro dos estabelecimentos. e) Deverá estar disponível álcool 70º, preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sendo obrigatório aos proprietários, funcionários ou colaboradores manter o uso de máscaras faciais.

1.º Ficam autorizados os estabelecimentos a funcionarem após o horário definido na alínea “a” em sistema de delivery.

2.º O horário de fechamento é limite, sendo ultrapassado, serão aplicadas as normas de suspensão e cassação de alvará dispostas na Lei Complementar 057/09, sem prejuízo das multas previstas na legislação municipal.

Art. 3º As atividades das organizações religiosas deverão observar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os presentes e o limite de 50% (trinta por cento) da capacidade de ocupação.

Paragrafo Único – Todos os presentes deverão usar máscara durante a permanência na Igreja ou templo religioso.

Art. 4º Ficam dispensados das atividades laborais todos os servidores públicos municipais maiores de 60 anos ainda não vacinados.

Art. 5º As academias e estabelecimentos de prática de atividades físicas funcionarão com até 50% da capacidade de ocupação, distanciamento de 1,5 metro entre os usuários e agendamento prévio, que deverá ser apresentado a fiscalização quando exigido, ficando o estabelecimento infrator sujeito a suspensão de seu alvará de funcionamento.

Paragrafo Único – Todos os presentes deverão usar máscara durante a permanência na academia ou congênere.

Art. 6º A fiscalização das restrições impostas neste decreto, será realizada pela Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, Defesa Civil, Fiscalização Fazendária, Procon e demais fiscais municipais.

Art. 7º Ficam mantidas todas as ações sanitárias previstas nos decretos anteriores, definidas nos protocolos de cada atividade.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, 15 de março de 2021.

RODRIGO DRABLE COSTA

PREFEITO