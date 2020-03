Prefeitura de Angra dos Reis fecha comércio

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 15:30 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis determinou o fechamento do comércio local a partir desta segunda (23) e por 15 dias. A determinação abre exceções para farmácias, hipermercados, supermercados, pequenas mercearias, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, lojas de venda de alimentação para animais, pet shops, clínicas veterinárias, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral, padarias e postos de combustível. A medida não vale para a realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, assim como serviços de entrega de mercadorias (delivery).

A prefeitura informou que a decisão é para o enfrentamento da situação de emergência quanto ao combate da propagação do coronavírus (COVID-19)., destacando que, até o momento, não há casos confirmados de Covid-19 na cidade.

O decreto foi publicado neste domingo (22) no Boletim Oficial do Município, nº 1148, disponível no site www.angra.rj.gov.br.

O transporte de passageiros em nível municipal segue com a proibição de que pessoas viajem em pé. Quanto aos transportes intermunicipais, ligando Angra dos Reis a outros municípios do estado, e interestaduais, com origens de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e demais estados em que for confirmada a circulação do vírus ou decretada situação de emergência, também ficam proibidas as circulações.

Também foi decretado o fechamento da rodoviária municipal e, em relação ao funcionamento da Prefeitura de Angra, além de ficar determinada a adoção de medidas para a instituição de um sistema único de protocolo virtual (plataforma digital) voltado ao atendimento dos munícipes, está suspenso o atendimento presencial em todos os setores da administração direta e indireta – com exceção dos atendimentos nas áreas de saúde, segurança pública, assistência social e defesa civil.

Acesse a última edição do Boletim Oficial do Município – nº 1148 – para ler o decreto municipal na íntegra.