Prefeitura de Barra do Piraí cancela comemoração do aniversário da cidade

Barra do Piraí – Em suas redes sociais, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, publicou uma nota oficial declarando que, em virtude das condições climáticas e do respeito às vítimas fatais do deslizamento no Centro de Barra do Piraí causado pelas fortes chuvas do dia 21 de fevereiro, não haverá o desfile cívico no aniversário da cidade neste ano, nem qualquer outra festividade.

“A decisão reforça um sentimento de solidariedade e resiliência e, assim, a Prefeitura de Barra do Piraí se desculpa com a população e entende que esse é um momento que todos devem se unir em prol do município”, disse Mario Esteves.

Advertisement