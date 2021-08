Prefeitura de Barra Mansa fiscalizará possíveis eventos clandestinos

Matéria publicada em 7 de agosto de 2021, 18:57 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa, em parceria com e a Polícia Militar, formará uma força-tarefa no município para coibir possíveis eventos clandestinos e outros tipos de desordem.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, a prefeitura recebeu denúncias de possíveis festas neste final de semana. “Recebemos algumas denúncias de eventos clandestinos, como baile funk e aglomeração de motos no bairro Vista Alegre. Caso confirme, o proprietário do estabelecimento poderá ser autuado”, revelou.

Valente ainda falou que será realizada blitz em pontos estratégicos para evitar que as pessoas descumpram o decreto que ainda está em vigor. “Como ainda estamos em pandemia, vamos fazer ações pontuais com nossa equipe de fiscalização e se for constatado alguma irregularidade vamos interditar o local, podendo ainda multar em R$ 15 mil”, revelou, acrescentando que a Guarda Municipal e a Polícia Militar também atuarão realizando blitz, podendo ainda apreender carros e motos irregulares.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, falou do trabalho da força-tarefa. “A secretaria, juntamente com a Guarda Municipal e a Fiscalização de Posturas, está trabalhando com afinco para coibir eventos clandestinos. Não aceitaremos, de forma alguma, que aconteçam atividades não permitidas em decreto”, concluiu.