Prefeitura de Barra Mansa realiza ações para prevenção pelas chuvas

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 09:59 horas

Barra Mansa- A preocupação em dar mais segurança e tranquilidade à população dos bairros atingidos pelas chuvas tem sido uma das principais prioridades do governo de Barra Mansa. Apesar das ações deflagradas a partir das mais recentes cheias, a prefeitura tem também projetos que são realizados ao longo de todo ano para minimizar os impactos. Como é o caso do programa ‘Limpa Rio’, que realiza o desassoreamento das calhas dos rios e é desenvolvido em parceria com o Governo do Estado e promovido pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

De acordo com Sérgio Mendes, coordenador da Defesa Civil local, o órgão tem feito ações focando a segurança da população, como no caso do monitoramento intensivo, 24 horas por dia, em todos os rios e áreas de risco. Há ainda envio de mensagens via SMS para as pessoas que estão cadastradas no sistema disponibilizado pelo órgão. “Para cadastrar, o morador deve enviar o número do CEP para o 40199 ou entrar em contato com a Defesa Civil através do 199”, explicou.

Outra ação ressaltada por Sérgio é a reativação das sirenes nos bairros que possuem áreas de risco. Lembrando que o serviço alerta à população, que deve procurar locais mais seguros ou pontos de apoio estipulados pela Defesa Civil.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Carlos Roberto de Carvalho, a ajuda da população com atitudes e ações simples também podem ser muito úteis.

– Para evitar transtornos causados pelas chuvas, os moradores devem tomar atitudes simples e rotineiras. Por exemplo, descartar o lixo somente em locais definidos, nunca jogar lixo nos rios e córregos, combater o desmatamento de áreas ribeirinhas, não realizar obras ou remover terras de encostas e solos sem autorização e fiscalização dos órgãos competentes para não gerar processo erosivo no solo – explica Carlos.

O secretário lembrou ainda que os bairros que mais sofrem com as cheias dos rios são os que ficam nas bacias dos rios Barra Mansa e Bananal. “O rio Barra Mansa afeta os bairros Nova Esperança e Boa Sorte, já o rio Bananal atinge a Colônia Santo Antônio. A dificuldade em evitar o transbordamento destes rios acontece devido à ocupação irregular às margens dos rios”, diz.