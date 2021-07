Prefeitura de Barra Mansa realiza apreensão de 51 pássaros

Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 18:03 horas

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou na manhã desta segunda-feira (12), a Operação Voo Livre, após denúncias de aves silvestres mantidas em cativeiro. A Guarda Ambiental percorreu alguns bairros e apreendeu 51 pássaros criados irregularmente, dentre elas estão espécies como: coleio, trinca ferro, canário da terra e tico-tico.

O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Azevedo, falou sobre a operação. “Mesmo não sanando todas as problemáticas relativas aos crimes contra a fauna, ações como essas servem para conscientizar a população da proibição dessas práticas e possibilita que, eventualmente, essas aves vivam em liberdade novamente, após serem avaliadas e reabilitadas para a soltura”.

O gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, ressaltou a importância de não manter em casa animais adquiridos ilegalmente. “Quem possui algum pássaro sem a devida licença, pode procurar qualquer órgão de Meio Ambiente e entregar os animais voluntariamente. Essa entrega isenta multas e das demais sanções previstas em lei”.

Os animais apreendidos na operação serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres. De acordo com o artigo 29 da Lei Federal 9.605, de 1998, regulamentado pelo artigo 24 do Decreto 6.514, de 2007, manter animais silvestres em cativeiro, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, é crime. Se houver resistência por parte do violador em entregar os animais, a multa pode variar de R$ 500 a R$ 5 mil por espécie e o infrator poderá ainda responder administrativa e criminalmente.

As denúncias de crimes ambientais podem ser feitas diretamente com a gerência de Fiscalização Ambiental, pelo telefone (24) 3322-9100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.