Prefeitura de Barra Mansa segue mobilizada em função das chuvas

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 11:14 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa manteve o estágio de alerta em função das chuvas das últimas semanas. Na noite deste domingo, 1, um muro de contenção desabou, na Rua F, no bairro nove de Abril, Região Leste. O incidente não provocou vítimas.

De acordo com informações do coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, o nível dos Rios Paraíba do Sul, Bananal e Barra Mansa começou a diminuir. “Agora pela manhã, o Rio Paraíba do Sul se encontra com 3,30 metros; o Barra Mansa com 1,22 metros e o Bananal com 2,08 metros. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia era de que chovesse 60 milímetros em 24 horas, mas felizmente o volume de chuva na noite de domingo ficou em 15 milímetros, bem abaixo do esperado”, detalhou Serginho.

Durante a tarde de domingo, ainda segundo a Defesa Civil, as águas do Rio Paraíba do Sul retornaram através da rede de captação de águas pluviais nas Ruas Eduardo Junqueira e Argemiro de Paula Coutinho, no Centro, e na Rua A, na Vista Alegre.

“Foram pontos pequenos de alagamento, que não provocaram transtornos a população. Na ocasião, a vazão da Represa do Funil estava em 380 metros cúbicos por segundo. Cogitamos a possibilidade de redução e Furnas diminuiu a vazão para 275 metros cúbicos por segundo. No entanto, agora pela manhã, a Represa nos informou do aumento da vazão para 480 metros cúbicos por segundo em função da capacidade do seu reservatório que está em 77% e continua recebendo mais água. Com isso, pode ocorrer o transbordo do Rio Paraíba nas próximas horas”, disse o coordenador.

No sábado (29), a forte chuva que caiu sobre o município provocou o transbordamento do Rio Barra Mansa, na altura da Rua Florianópolis, no Nova Esperança; a cheia também atingiu os bairros Boa Sorte, São Luiz e Santa Clara. Nos bairros Retorno, na Avenida Presidente Kennedy e na Vila Coringa, na Rua Rio Grande do Sul, foram registrados deslizamento de terra. Especificamente na Vila Coringa, quatro famílias foram orientadas a construir um muro de contenção para evitar danos aos seus imóveis

Equipes do Saae (Serviço Autônomo de água e Esgoto) e da Secretaria de Manutenção Urbana trabalham na limpeza e desobstrução dos pontos críticos do município, inclusive com a distribuição de cloro. Já a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos segue verificando o número de famílias afetadas pelas chuvas e suas necessidades visando o cadastramento em programas sociais.

A Vigilância em Saúde Ambiental está atuando na orientação aos moradores sobre a importância do uso de equipamentos de proteção a fim de evitar o contato direto com as águas das chuvas como prevenção a leptospirose e outras doenças.