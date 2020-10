Prefeitura de Itatiaia transfere ponto facultativo do Servidor Público para 30 de outubro

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 10:05 horas

Itatiaia- Em virtude do Dia do Servidor Público (28 de outubro), a Prefeitura de Itatiaia decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira (30).

Com a medida, no dia 28 (quarta-feira), os setores públicos da Prefeitura funcionarão normalmente.

Conforme previsto no Decreto Municipal nº 3.545/20, na quinta-feira, dia 29, o expediente se encerrará às 17h, retornando na terça-feira (03), após o feriado de Finados que este ano cai na segunda-feira, dia 2 de novembro.

Durante esse período, serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, como os atendimentos no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros e no Posto de Saúde 24h de Penedo. As demais unidades de saúde do município voltarão a atender na terça-feira (03).

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a coleta de lixo ocorrerá regularmente, seguindo o cronograma habitual de recolhimento em cada bairro.

A Secretaria de Ordem Pública também vai permanecer com os serviços à população. Além da segurança do patrimônio público, a Guarda Municipal fará a controle do trânsito em toda cidade, incluindo Penedo, Maromba e Maringá.

Os servidores da Defesa Civil ficarão de sobreaviso para qualquer emergência e poderão ser acionados pelo telefone da Guarda Municipal – 153 ou (24) 3352-6752. É importante destacar que esses contatos devem ser utilizados apenas em casos de emergências. Trotes e informações falsas podem prejudicar o trabalho.