Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 11:57 horas

Piraí – Uma parceria entre a Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a Firjan, vai oferecer cursos de qualificação profissional gratuitos para a população.

As vagas são para almoxarife, assistente administrativo e auxiliar de operações em logística. As inscrições, que serão por ordem de chegada, foram abertas nesta quarta-feira, dia 4, e seguem até o próximo dia 20, na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua XV de Novembro, 450, e no Sine, das 8h às 17h.