Prefeitura de Quatis pretende pagar salário de outubro aos servidores municipais nesta sexta-feira

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 11:01 horas

Quatis – Os salários do funcionalismo público de Quatis referente ao mês de outubro serão depositados nas contas dos servidores já na sexta-feira, dia 30. Ou seja, ainda dentro do mês trabalhado. O montante a ser destinado para pagamento será de aproximadamente R$ 2 milhões. Com isso, a administração municipal antecipa o compromisso com os servidores já que a Constituição Federal determinar o pagamento dos vencimentos mensais até o quinto dia útil do mês subsequente, nesse caso, novembro.

A informação foi divulgada no final da tarde desta quarta-feira pelo prefeito Bruno de Souza (MDB), que afirmou que a medida “visa a prestar uma justa homenagem a todo funcionalismo municipal pela passagem do Dia do Servidor Público, ocorrido no dia de hoje, dia 28”.

De acordo com o prefeito de Quatis, uma das suas determinações passadas para a equipe econômica sempre foi o de assegurar recursos financeiros para o pagamento em dia dos servidores municipais. Ele lembra que para isso, foram adotadas ao longo da sua gestão uma série de medidas de contenção de despesas nas contas do Município, visando promover o equilíbrio entre as receitas e os gastos do poder executivo.

– Desde janeiro de 2017, os salários do funcionalismo vêm sendo liberados rigorosamente dentro do prazo determinado pela lei, sendo que, em alguns meses, o pagamento ocorreu no mês trabalhado, como está sendo neste mês de outubro. Com essa ação que tomamos no mês que se comemora o Dia do Servidor queremos demonstrar toda a gratidão a todos os nossos servidores pelo empenho e compromisso e fazer o melhor pela população e o nosso município – afirmou Bruno.