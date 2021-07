– Nossa gestão vem trabalhando com responsabilidade para garantir melhorias e avanços em todos os setores do município. É muito importante esse serviço na Capela Mortuária, principalmente nestes momentos mais difíceis, para que seja um local com conforto e acolhimento para todos na hora de velar os seus entes queridos. A Capela nunca tinha sido reformada anteriormente e a Prefeitura revitalizou todo o prédio – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

As equipes da administração municipal trabalharam em toda a revitalização do prédio. Entre os serviços feitos estão: consertos de infiltrações, instalação de novas portas e janelas, rampas de acesso beneficiando as pessoas com deficiência. Além de construção de banheiro adaptado, nivelação do piso, criação de um hall de entrada e ampliação do número de salas na capela. A unidade também recebeu uma reforma na área externa com jardim e novas vagas de estacionamento.