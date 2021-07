Prefeitura de Valença prepara canteiros para receber plantio de flores

Matéria publicada em 7 de julho de 2021, 12:40 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Diretoria de Parques e Jardins, iniciou a preparação dos canteiros em volta do Chafariz, da Praça XV de Novembro, Jardim de Baixo, para receber o plantio de flores.

O Diretor de Parques e Jardins, Tatto Stivanim, participou do preparo dos canteiros coordenando os trabalhos da equipe, e explicou que as flores vão propiciar uma cidade ainda mais bela. “A prefeitura vai plantar as flores, e executar os cuidados necessários para que elas se mantenham, mas claro que precisamos da ajuda da comunidade, que precisa cuidar, e não danificar as mudas. Todos cuidando, a cidade vai ficar mais bonita”.

O objetivo do projeto de embelezamento é fazer com que a cidade tenha a beleza urbana em suas praças e canteiros, para que se mantenham com flores das mais variadas tonalidades, responsáveis por fazer nossa cidade ainda mais bela.