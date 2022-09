Prefeitura de Valença realiza pavimentação asfáltica em distrito de Santa Isabel

Matéria publicada em 24 de setembro de 2022, 09:49 horas

Valença- Moradores de Santa Isabel, Distrito de Valença, estão comemorando uma conquista importante: a Prefeitura está executando obras de asfalto em diversas ruas da localidade.

De acordo com o Prefeito de Valença, Fernandinho Graça, a nova configuração das ruas traz um ganho substancial na qualidade de vida das pessoas. “Além do conforto e segurança para ir e vir, os moradores ganham também qualidade de vida porque não precisam mais conviver com poeira, buracos e lama”, avaliou.

O Subprefeito Lauro Roberto, comentou que estamos concluindo as ações que darão um fim aos buracos e a poeira. Na Rua Benedito Leite Pinto, os trabalhos já estão bem adiantados e os moradores estão felizes com a expectativa gerada pela reurbanização.

“Os moradores conviviam com muitos buracos, principalmente depois das chuvas, a poeira e o barro também incomodavam bastante. Com esse importante trabalho e apoio do Prefeito Fernandinho Graça, agora vai ficar muito bom, não teremos mais este problema”, relatou o Subprefeito.

De acordo com informações do Prefeito Fernandinho Graça, o conjunto de obras que vem beneficiando Valença, estão também chegando aos Distritos, fato que é um marco da administração municipal. “Serão diversos bairros e localidades contempladas, estaremos levando a população qualidade de vida com segurança e responsabilidade”, finalizou o Prefeito.