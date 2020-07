Prefeitura de Volta Redonda diz que regulação de pacientes para o Rio é procedimento normal

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 12:38 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda informou, através de nota oficial, que a regulação de pacientes com a Covid-19 para o Rio de Janeiro está sendo feita desde a negativa do Hospital Regional Zilda Arns de receber novos pacientes. A transferência de pacientes da cidade para a capital foi noticiada neste domingo, com exclusividade pelo DIÁRIO DO VALE.

“É um procedimento normal que visa evitar a superlotação das unidades da cidade e ser menos oneroso aos cofres públicos. Nosso objetivo é garantir a capacidade de atendimento a população de Volta Redonda, evitando cenas que aconteceram em outras cidades de pacientes morrerem sem o devido tratamento”, diz a nota da prefeitura.

A nota prossegue e informa que medidas para combater a proliferação do coronavírus estão sendo tomadas diariamente pela prefeitura. “A Prefeitura de Volta Redonda informa que todas as medidas de combate a Covid-19 estão sendo tomadas na cidade. E frisa que as medidas de restrição devem continuar, como evitar aglomerações, grupo de risco ficar em casa, utilização de máscaras e higienização das mãos”.