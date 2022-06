Prefeitura de Volta Redonda planeja criar fundação público-privada para a Saúde

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 17:17 horas

Intenção é acabar com contratações por RPA; fundação poderá realizar concursos públicos ou processos seletivos e gerará economia para o município

Volta Redonda – O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Dinho (Patriota), esteve com o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM), para conhecer os estudos que a prefeitura está conduzindo para criar uma fundação público-privada com o objetivo de cuidar da rede de atenção básica do município. Segundo a prefeitura, o objetivo da criação da Fundação é a melhoria na qualidade da assistência, além da qualificação da força de trabalho e de relações trabalhistas e todos benefícios. A contratação de funcionários seria através de concurso público, pois trata-se de uma Fundação Estatal.

O vereador Dinho explicou que um dos objetivos da criação da fundação é acabar com as contratações por regime de RPA na Saúde. Esse foi, segundo Dinho, o resultado da consulta a uma assessoria técnica.

O grupo foi chamado para apresentar sugestões, porque, segundo a prefeitura não há prazo razoável para fazer concursos públicos nem condições de arcar com todas as despesas de pessoal e patronal.

Dinho afirmou que os técnicos explicaram a ele que a fundação, misturando as características de entidade da administração pública com instituição privada, teria menos custos na administração de pessoal. O presidente da Câmara acrescentou que, no prazo de seis meses, é possível que a fundação consiga isenções tributárias que reduziriam ainda mais os custos para o município.

O presidente da Câmara afirmou que viu a ideia com simpatia, e disse que vai esperar pela mensagem do Executivo para levar o assunto à Câmara Municipal.