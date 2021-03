Matéria publicada em 22 de março de 2021, 14:45 horas

Outros grupos prioritários, como profissionais de saúde, seguem sendo atendidos; velocidade da aplicação depende da chegada de imunizantes

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu, em nota, que está adotando, na campanha de vacinação contra a Covids-19, as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, no que diz respeito aos grupos que terão prioridade para receber o imunizante. A nota informa que idosos com idades entre 70 e 76 anos serão vacinados nesta semana.

De acordo com a nota, o primeiro grupo de prioridades inclui as pessoas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e seus profissionais, pessoas com deficiência em residências inclusivas, indígenas que vivem em aldeias, pessoas acima de 60 anos de idade e profissionais de saúde. Em Volta Redonda, não há aldeias indígenas.

Dentre os profissionais de saúde, a orientação foi priorizar os da linha de frente de combate à Covid-19, o que foi cumprido, e, a seguir, os demais profissionais, assim como os idosos. Em 12 de março, a Coordenação Geral de Imunizações do Ministério da Saúde emitiu um ofício que orienta a vacinação do grupo prioritário “trabalhadores da saúde”.

No ofício, além de listar as categorias específicas e inespecíficas da saúde, a Coordenação exclui trabalhadores de serviços não específicos da saúde, tais como clubes, serviços de estética e tatuagem, dentre outros.

Ainda no documento, citando a Resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde, a Coordenação reconhece quatorze categorias como incluídas no grupo prioritário mesmo que não em atividade.

Em consonância com a orientação, a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda desenvolve a vacinação, limitada pelo número de doses recebidas.

Dessa forma, permanecem demandas para a vacinação do Grupo I de prioridade idosos entre 76 e 70 anos, que serão atendidos nesta semana; idosos de 60 a 69 anos, que serão atendidas com as novas entregas; e parte dos profissionais de saúde, e estudantes da área da saúde.

Quanto aos profissionais, se esclarece que a vacina já foi oportunizada a todos os da linha de frente e todos que comprovem atividade na área de saúde, seja os que residem no município ou que sejam munícipes e desenvolvam suas atividades em outras cidades.

Os profissionais de saúde das categorias citadas na Resolução 287, mas que não estão em atividade e não fazem parte da faixa etária de maiores de 60 anos, serão vacinados, dentro do Grupo I de prioridade, conforme orientação do Ministério da Saúde. Porém, na atual disponibilidade de vacinas, estão sendo vacinados os idosos, os profissionais em atividade – porque em sua atividade expõem outras pessoas a risco – e os estudantes da saúde em estágio hospitalar e da Atenção Básica.

Os profissionais de saúde em atividade fora da área da saúde ou sem atividade têm seu direito reconhecido, mas devem aguardar a programação.