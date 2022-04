Prefeitura descarta encerramento do Tarifa Zero

Volta Redonda – Em nota à Imprensa, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda descartou a possibilidade de encerramento do Projeto Tarifa Zero, em que ônibus elétricos percorrem os principais centros comerciais da cidade, sem cobrar nada dos passageiros. Nesta terça (19) , a prefeitura anunciou a interrupção do serviço por causa de problemas técnicos nos ônibus.

Na nota, a Prefeitura de Volta Redonda destacou que “um contrato de manutenção com a empresa fabricante dos ônibus elétricos em operação no município está sendo finalizado”. A Prefeitura também informou que tentará colocar “ao menos um veículo funcionando até a manhã desta quarta-feira, dia 20, e para segunda-feira, dia 25, serão colocados ônibus extras para fazer as linhas do projeto Tarifa Zero até que a manutenção seja concluída e os veículos elétricos retornem às ruas”.

O contrato de manutenção dos veículos não estava em vigor, segundo a prefeitura, porque o valor da compra, de cerca de R$ 3 milhões, não havia sido pago: “A Prefeitura informa que não mediu e não vai medir esforços para dar continuidade ao Projeto Tarifa Zero ao longo da atual Administração. Ocorre que os veículos adquiridos na gestão anterior não foram pagos ao fabricante pelo Governo Anterior (cerca de três milhões de reais)”, diz a nota.