Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 16:43 horas

Nota da afirma ainda que 1.120 pessoas já foram atendidas por teleconsulta e mais de mil fizeram teste de antígeno

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda informou, em nota à Imprensa, que 330 pessoas já receberam medicamentos contra os sintomas da Covid-19, de acordo com a indicação médica. A medida faz parte de uma campanha chamada Acelerando contra o Vírus”, que envolve uma série de ações que vão desde a fiscalização das medidas preventivas decretada aos estabelecimentos comerciais até a entrega dos medicamentos.

Além disso, a prefeitura informou que 1.120 pessoas já fizeram teleconsulta e que os testes de antígeno implantados em parceria com a Unimed local já atenderam mais de 1.000 pessoas.

Segundo a prefeitura, para o morador receber o atendimento de teleconsulta, basta ele acessar o link www.voltaredonda.rj.gov.br e clicar na aba “Covid-19 atendimento online”. O serviço está disponível diariamente, das 8h às 20h para pessoas com sintomas da Covid-19. O WhatsApp (24) 99205-5433 pode ser utilizado para tirar dúvidas.

Outra medida adotada pela prefeitura é o teste de antígeno, que é disponibilizado nas unidades referências de combate à Covid no município. O resultado sai no mesmo dia, horas depois do material ser colhido. Com isso, se a pessoa for diagnosticada com o novo coronavírus, poderá ser tratada de maneira mais rápida.

‘Acelerando contra o Vírus’

A ação chamada “Acelerando contra o Vírus”, também conta com a fiscalização das medidas de prevenção nos estabelecimentos comerciais.

“A grande vantagem dessas ações é que a pessoa que estiver com sintomas não precisa sair de casa. Ela tem as orientações de um médico através da teleconsulta e recebe os remédios prescritos em casa”, comentou o prefeito Neto, acrescentando: “Estamos em uma verdadeira guerra. Sabemos que temos muita coisa para fazer e os desafios são grandes. No entanto, a vontade de fazer o melhor pela população é maior. Estamos trabalhando muito, principalmente para superar o coronavírus. Esperamos contar com a colaboração da população nas medidas de prevenção à Covid-19”, destacou o prefeito.