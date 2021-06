Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 10:52 horas

Itatiaia – Para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, a partir de hoje, dia 03, Penedo, contará com barreiras sanitárias no Portal de Informações Turísticas, na entrada do bairro, para a realização de controle de temperatura das pessoas que passarem pelo local A medida faz parte do decreto nº 3.680, divulgado nesta quarta-feira, dia 02.

De acordo com o dispositivo, as barreiras sanitárias funcionarão, a princípio, de quinta-feira a domingo, nos horários de 8h às 20h, podendo sofrer alterações, conforme necessidade. Para entrada no bairro, os moradores deverão estar com seus veículos devidamente identificados com os adesivo disponibilizados pela Prefeitura e com acesso liberado pelo Jardim Martinelli. O controle de veículos é realizado pela equipe da Guarda Civil Municipal.

As pessoas com sintomas relativos à Covid-19, serão orientadas a procurar atendimento no Sistema de Saúde do Município de origem.

A Barreira Sanitária funcionará sob a coordenação dos profissionais que compõem o Comitê de Crise para Coordenação de Medidas Temporárias ao Contágio da Covid-19.

Além da instalação de barreiras sanitárias, o decreto nº 3.680 também mantém as medidas preventivas de controle e contenção de riscos relacionados ao novo coronavírus, que já estavam em vigor, reduz o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares e amplia a capacidade de ocupação.

Conforme o documento, o horário de atendimento presencial ao público nos bares, restaurantes e similares que era até às 00h, passa a ser até às 23h. Após o horário serão permitidas apenas as modalidades delivery, drive-thru e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take-away). O limite de ocupação de 50% passa a ser de 70%.

O mesmo limite de 70% também passa a valer para a taxa de ocupação para reservas em pousadas, hotéis e similares, devendo, ainda, os estabelecimentos adotar todas as medidas sanitárias e de distanciamento social necessárias para evitar a proliferação do vírus.

As medidas levam em consideração a 32ª atualização do Mapa de Risco da Covid-19 do Estado do Rio de Janeiro, divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde no último dia 27 de maio ,que classifica a região do Médio Paraíba, região que o município de Itatiaia se insere, como risco moderado (bandeira laranja), entre outras considerações que constam no documento.

O decreto completo pode ser acessado no Portal da Prefeitura de Itatiaia, no endereço eletrônico https://itatiaia.rj.gov.br/arquivos/downloads/1384/1384_02062021200442.pdf

Controle de veículos

Os agentes da Guarda Civil Municipal seguem realizando o trabalho de controle de entrada de veículos em Penedo. Neste feriado prolongado a ação acontece de quinta a domingo.

A fiscalização acontece nas principais entradas do bairro, sendo no Jardim Martinelli e no Portal de Informações Turísticas, nas outras regiões da cidade a fiscalização acontece de forma pontual e itinerante.