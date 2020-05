Prefeitura teria identificado origem de cheiro forte que impregnou bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 08:10 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou, na manhã desta sexta-feira, dia 29, que a origem do cheiro de material queimado que impregnou doversos bairros de Volta Redonda nos últimos dias poder ter saído de uma cooperativa de reciclagem. O espaço, que fica no bairro Voldac, já foi vistoriado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pela Guarda Ambiental.

O prefeito afirmou que a solução do problema já foi encaminhada, mas que ainda nesta sexta uma nova vistoria será feita no local. A afirmação foi feita diante de novas queixas de moradores sobre a persistência do cheiro forte nesta manhã, que pode ser fruto do rescaldo do material que estava sendo queimado.

“Vamos enviar novamente uma equipe na Cooperativa Folha Verde, que fica na Voldac, que e´de onde teria partido isso”, destacou o prerfeito.

O caso

Na manhã desta quinta-feira, moradores de diversos locais de Volta Redonda entraram em contato com o DIÁRIO DO VALE se queixando de um forte cheiro, que parece ser de borracha queimada e que há três dias impregnava o ar. As queixas partiram de bairros como Vila Mury, Barreira Cravo, Voldac, Pinto da Serra, Niterói e parte do Aterrado. Segundo as reclamações, há pouca fuligem e o odor lembrava o de pneu quando em contato com fogo.

Apesar de mais fraco, ainda nesta sexta-feira, dia 29, pelo quarto dia, o cheiro ainda podia ser sentido. Principalmente na área da Voldac, onde estaria a origem do problema, segundo o prefeito.