Prefeitura vai cortar 10% da folha de pagamento

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 17:09 horas

Haverá também redução de carga horária e salários do funcionalismo municipal

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva anunciou, em transmissão ao vivo por redes sociais, medidas que têm como objetivo garantir R$ 60 milhões em recursos, o que corresponde aproximadamente à perda de receita estimada com a crise da Covid-19 . A primeira medida é uma redução temporária de 10% no valor da folha de pagamento da prefeitura. A medida vale por sessenta dias. Além disso, a prefeitura pretende reduzir carga horária e salários do funcionalismo público.

Será avaliada a possibilidade de transferir 10% do valor que a CSN tem a pagar do TAC ambiental de R$ 300 milhões para auxiliar a Saúde no combate à Covid-19.

Outra medida pretende desbloquear recursos de convênios com os governos federal e estadual, também para o combate à pandemia.

A prefeitura também negociará diretamente com um banco a folha de pagamento o funcionalismo público; como os bancos pagam uma contrapartida pela administração da folha, isso gera recursos.

Os contratos com fornecedores, que não sejam de áreas essenciais, sofrerão um corte de 25%.

A prefeitura também pretende suspender por seis meses os parcelamentos de dívidas de gestões passadas.

A compra de vale-transporte para o funcionalismo público será recomposta e renegociada com as empresas de ônibus.

Existe a intenção de negociar com a Câmara Municipal a redução do duodécimo, a verba repassada mensalmente ao Legislativo.

As pessoas físicas e jurídicas que estejam em débito com a prefeitura e que não tenham tido a dívida ajuizada para cobrança judicial serão convidadas a renegociar, com uma atualização no Código Tributário Municipal.

A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) vai ter uma meta de R$ 10 milhões para vender terrenos e outros patrimônios da prefeitura.