Preso suspeito de atirar contra a PM em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 08:22 horas

Jovem, de 21 anos, está sob custódia na Santa Casa; um revólver calibre 32, munições e um aparelho celular foram apreendidos

Barra Mansa – Um jovem, de 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, dia 01, em Barra Mansa, suspeito de atirar contra policiais militares do 28º BPM, durante patrulhamento no bairro Boa Vista. Além da prisão, um revólver calibre .32; três munições; uma cápsula deflagrada e um aparelho celular, foram apreendidos.

De acordo com a PM, os agentes receberam denúncias de tráfico de drogas e foram ao local para averiguação. A denúncia indicava que o suspeito seria o responsável pela venda dos entorpecentes; que ao notar a presença dos militares, teria fugido por um beco, em direção à uma área de mata. A PM afirma que após cerco, o suspeito efetuou dois disparos contra a equipe e houve confronto armado. Durante a troca de tiros, o homem foi atingido por um disparo de fuzil.

Ainda de acordo com a PM, após a constatação, equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam o suspeito, baleado, para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Segundo os militares, o material apreendido foi encontrado com a vítima durante o atendimento médico.

Os agentes informaram que dentro da unidade, foi dito pelo suspeito que em sua residência os militares encontrariam entorpecentes. Após irem ao local, acompanhados da esposa do suspeito, de 19 anos, foi notado que a porta do imóvel estava aberta e que os pertences dos envolvidos estavam revirados. Após buscas, nada de ilícito foi encontrado.

Após o flagrante, o suspeito foi preso, permanecendo sob custódia na Santa Casa de Barra Mansa.