Presos dois homens que usavam casa abandonada como depósito de drogas no Eucaliptal

Matéria publicada em 30 de outubro de 2021, 08:26 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam, nessa sexta-feira, dia 29, dois homens, ambos de 27 anos, suspeitos de tráfico de drogas, em Volta Redonda. Eles estavam sentados em frente a uma casa abandonada, na Rua Dom Bosco, no bairro Eucaliptal, que era usada como depósito de drogas, segundo os PMs.

Os agentes disseram que estavam no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, retirando barricadas feitas por traficantes da localidade, quando receberem denúncia da ação de criminosos no Eucaliptal. Após abordarem os suspeitos, os policiais apreenderam dentro da casa, 38 pinos de cocaína, 13 papelotes da mesma droga e um celular.

A dupla e o material entorpecente encontrado foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.