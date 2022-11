PRF apreende 80 quilos de maconha em Mangaratiba - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 12:45 horas

Mangaratiba – Durante a madrugada desta quinta-feira (17), uma equipe da PRF que realizava patrulhamento na rodovia Rio-Santos, BR-101, em Mangaratiba, apreendeu 80 quilos de maconha que estavam num Voyage.

Os policiais abordaram o carro para verificação dos documentos. Porém, durante a fiscalização eles perceberam um forte odor da droga vindo do interior do automóvel.

Questionado, o condutor de 29 anos, informou aos policiais que não havia utilizado maconha e que visitaria parentes em Angra dos Reis, sem, no entanto, saber informações dos mesmos.

Diante dos fatos, os agentes iniciaram uma busca no interior do veículo e encontraram a droga em um compartimento secreto com acionamento mecânico.

Após os policiais encontrarem o entorpecente, o motorista declarou que receberia R$ 1 mil para pegar a maconha na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, e entregar em Angra dos Reis.