PRF apreende BMW com mais de R$ 200 mil em débitos de infrações de trânsito

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 16:19 horas

Resende – Policiais rodoviários federais apreenderam nesta sexta-feira (20), BMW Active Flex, com placa de São Paulo, quer tinha 217,9 mil em multas, licenciamentos atrasados, entre outras infrações de trânsito. O flagrante foi na Via Dutra, Km 330, no distrito de Engenheiros Passos, em Resende.

Além disso, os agentes constaram que o motorista estava com a habilitação vencida. Por isso, os policiais aplicaram outras duas multas.

O veículo importado ficou retido no pátio do posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa, até que o seu proprietário quite os débitos pendentes.