PRF apreende cargas com irregularidades fiscais na BR-393, em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 10:26 horas

Dois homens foram abordados na noite desta quinta-feira, 10, próximo ao bairro Limoeiro; dois veículos foram apreendidos durante fiscalização

Paraíba do Sul – Dois homens, de 41 e 43 anos, foram detidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite desta quinta-feira, 10, no km 182 da BR-393, próximo ao bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul, após serem flagrados transportando carga com divergências nas notas fiscais.

De acordo com os agentes, um dos homens dirigia um veículo Ford Focus, cinza, com placas de São Paulo (SP) e o segundo, um VW Santana Quantum, prata, com placas de São José do Vale do Rio Preto (RJ). Ambos foram abordados às 23h30, no trecho. Durante inspeção, os policiais observaram que os veículos estavam baixos, demonstrando excesso de peso, o que levantou suspeita da equipe. Ainda de acordo com a PRF, durante vistoria, sacolas e caixas com diversos tipos de mercadorias, sendo a maior parte eletrônicos e vestuários, foram encontradas. ”Após conferência da carga foi constatado que os produtos transportados eram divergentes das Notas Fiscais apresentadas, tanto pelo tipo como pelas quantidades especificadas”, disse um agente.

Os condutores – que viajavam juntos -, não informaram o motivo da irregularidade e, segundo os agentes, informaram que estavam vindo de São Paulo e iriam revender os produtos em São José do Vale do Rio Preto (RJ). Os veículos com a carga e os condutores foram encaminhados para a barreira fiscal de Levy Gasparian para os procedimentos cabíveis. De acordo com a PRF, a princípio, ambos responderão por sonegação fiscal.