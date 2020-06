PRF apreende carreta com 30 mil litros de etanol irregular na Serra das Araras, em Piraí

Matéria publicada em 7 de junho de 2020, 12:23 horas

Piraí – Uma carreta tanque, com placas do Rio de Janeiro, carregando 30 mil litros de etanol no valor de R$ 60.000,00 de forma irregular foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Piraí, no início da descida da Serra das Araras, próximo ao km 227 da Via Dutra, na manhã deste domingo (07).

Durante fiscalização de rotina, os agentes descobriram que as notas fiscais apresentadas pelo motorista tinham indícios de irregularidades, com suspeita de fraude fiscal. De acordo com a PRF, durante a fiscalização, foi contatado como remetente e destino da carga apenas municípios de São Paulo, estando o veículo fora de sua rota.

Um auditor fiscal da Receita Estadual verificou as notas e as fraudes foram confirmadas. Com isso, a carreta foi apreendida e encaminhada para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia, para os procedimentos de ordem tributária, de competência daquele órgão.