PRF apreende carro com suspeita de adulteração e dinheiro sem procedência

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 10:42 horas

Itatiaia – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um VW/Voyage, com placas de Jaraguá do Sul/SC, e um Citroen C3, com placas do Rio de Janeiro, que seguiam juntos pela Via Dutra. A abordagem ocorreu próximo ao km 319 da Via Dutra, sentido São Paulo, em Itatiaia. Há suspeita de adulteração de um dos veículos e foi encontrada ainda uma soma em dinheiro sem procedência conhecida.

No Voyage, havia um casal, o condutor de 31 anos e a passageira de 26 anos, e no C3 apenas o condutor, de 42 anos. Diante das informações repassadas por eles, os policiais suspeitaram que poderia haver algo errado e foi feita revista no interior dos veículos. Assim, foram encontradas as quantias de R$ 20 mil no porta-malas do Voyage e R$ 26,9 mil no porta-malas do C3.

O condutor do C3 assumiu ser dono do dinheiro e alegou que tinham ido ao Rio para que ele adquirisse um Toyota/Corolla, mas como o negócio não se concretizou, foi comprar o C3 que estava sendo anunciado em um site da internet. O homem disse ainda que havia levado a quantia de R$ 64 mil e que pagou R$ 17 mil no C3. Afirmou ainda gastou mais uma quantia em estadia e que não confiava em bancos para guardar seu dinheiro.

No entanto, o homem não conseguiu explicar a procedência do dinheiro que havia sido encontrado nos veículos. Os policiais realizaram inspeção veicular e verificaram que o C3 apresentava indícios de adulteração em seus itens identificatórios, com suspeita de se tratar de um clone.

Desta forma, as três pessoas foram detidas e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia.