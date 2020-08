PRF apreende contrabando de cigarros avaliado em R$ 2,5 milhões

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 10:40 horas

Piraí – Uma equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de cigarros contrabandeados, que estavam em um caminhão baú, com placas de São Paulo. O veículo foi parado no Posto PRF de Caiçara, no km 227 da Via Dutra, com 500 mil maços contrabandeados, com prejuízo estimado de R$ 2,5 milhão para os criminosos.

A apreensão ocorreu por volta das 6h40 desta terça-feira, dia 4. O motorista do caminhão, de 46 anos, afirmou aos policiais que estaria fazendo um “bico” e que não teria vínculo empregatício com a transportadora. Segundo ele, um conhecido ofereceu R$ 500,00 para levar o caminhão de Campinas/SP ao Rio de Janeiro transportando uma carga de biscoitos de polvilho. Ele ainda apresentou uma nota fiscal de biscoitos, mas os policiais observaram algumas inconsistências e suspeitaram da carga.

Com isso, foi realizada revista na carga transportada e os agentes descobriram que por trás das caixas de biscoito estavam caixas de macarrão, que não constavam na nota fiscal apresentada. Mais atrás, foram encontradas diversas caixas de papelão de cigarros da marca paraguaia “GIFT”, contendo no total 500 mil maços de cigarro, caracterizando o crime de contrabando.

Diante das constatações, foi dada voz de prisão ao motorista pelo crime de contrabando e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda.