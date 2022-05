PRF apreende em Lavrinhas 56 pistolas que vinham para Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de maio de 2022, 09:09 horas

Lavrinhas e Volta Redonda – Policiais rodoviários federais interceptaram na quarta-feira (4), um veículo modelo guincho F250, o qual estava transportando um veículo modelo HYUNDAI/HB20. A abordagem foi na Via Dutra, Km 18, em Lavrinhas (SP).

O responsável pelo veículo viajava como passageiro no guincho.

Durante a abordagem o motorista apresentou versões conflitantes sobre a viagem e sobre os motivos do veículo estar sendo guinchado. Os policiais envolvidos na ocorrência foi decidiram aprofundar a fiscalização no veículo.

Obtiveram êxito em localizar 56 pistolas de calibre 9 mm todas com numeração suprimida e 112 carregadores dentro do tanque de combustível do HB20. A armas de fogo e carregadores são de fabricação estrangeira.

O condutor acabou admitindo que pegou o veículo em Itajaí (SC), e levaria para volta Redonda e que pelos serviços receberia R$ 5.000,00.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Lavrinhas/SP para os procedimentos de praxe.