PRF apreende mais de uma tonelada de cocaína na Via Dutra

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 22:00 horas

Resende e Guarulhos – Policiais rodoviários federais fluminenses e paulistas apreenderam nesta segunda-feira, dia 5, em uma mesma ação, mais de uma tonelada de cocaína. Os entorpecentes estavam sendo transportados em quatro carros por integrantes de uma mesma quadrilha.

A investida começou na Via Dutra, em Guarulhos (SP), onde agentes da PRF prenderam um suspeito do grupo, apreenderam o veículo que dirigia e apreenderam 330 quilos de cocaína. Os outros comparsas conseguiram fugir.

Também na Via Dutra, a equipe da PRF apreendeu o segundo veículo, em Lavrinhas (SP), onde apreenderam 330 quilos de cocaína.

Outros dois carros da quadrilha foram localizados por agentes da PRF fluminenses, na mesma rodovia, Km 304, em Resende. Os criminosos abandoram os veículos, e conseguiram fugir.

Nos dois carros foram apreendidos um total de 493 quilos da mesma droga.

Em ambos estados, a PRF apreendeu 1.150 quilos de cocaína.

Os agentes acreditam que o prejuízo ao tráfico de drogas foi de R$ 50 milhões.

A PRF informou que foi a maior apreensão de cocaína no Estado do Rio de Janeiro e a maior da Via Dutra, este ano.