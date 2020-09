PRF divulga resultado de ‘Operação Independência’, na Dutra

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 10:24 horas

Sul Fluminense – Agentes da Polícia Rodoviária Federal divulgaram na manhã desta terça-feira, dia 8, o resultado da ‘Operação Independência 2020’, feita entre os dias 04 a 07 de setembro, na área da 7ª DEL PRF, na Dutra.

De acordo com a PRF, foram registrados 05 acidentes; 06 feridos; 228 multas, sendo 04 por dirigir sem (CNH) Carteira Nacional de Habilitação; 05 (CRLVs) Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos recolhidos; 03 veículos recolhidos para regularização; 01 ocorrência criminal; 01 pessoa detida e nenhum óbito.

A área da 7ª DEL PRF é responsável pelo trecho da Dutra que corta o Sul do Estado do Rio de Janeiro: km 218, em Paracambi, ao km 333, divisa com São Paulo, em Engenheiro Passos, Distrito de Resende.

Também é responsável por mais 4 km da BR-393, do km 296 ao km 300, divisa de (Volta Redonda x Barra Mansa) até a Dutra.

Segundo a PRF, a área da 7ª DEL PRF também cobre 8 km da BR-485, Estrada do Parque Nacional de Itatiaia, do km 0, entroncamento com a Dutra, ao km 8, dentro do Parque Nacional, final da estrada.

Além de 26 km da BR-354, Rio x Caxambu, do km 0 (divisa com MG) ao km 26, entroncamento com a Dutra em Engenheiro Passos.