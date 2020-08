PRF flagra motociclista embriagado

Matéria publicada em 9 de agosto de 2020, 19:45 horas

Barra do Piraí – Neste domingo (o9), uma equipe da PRF mandou o condutor de uma motocicleta Honda CG cor preta, placa de Volta Redonda, parar. O motociclista, porém, acelerou e quase atropelou o policial rodoviário que sinalizava, fugindo pela rodovia. Segundo a PRF, ele cometeu diversas infrações de trânsito, colocando em risco a vida de terceiros, pois quase atropelou vários pedestres.

Ainda de acordo com a polícia, o motociclista também colocou em risco a própria vida e a da equipe, que o acompanhou e tentou por diversas vezes, com uso de sirene, sinalização luminosa e ordem verbal, dissuadir o motociclista, que levava um passageiro, da tentativa de fuga.

Na altura do KM 279, após mais de quatro quilômetros de acompanhamento, o condutor perdeu o controle ao entrar em uma área lateral da estrada e tombou com a motocicleta. Nem ele nem o passageiro se feriram.

Ao ser abordado pelos policiais, o condutor informou que não possui habilitação e o licenciamento do veículo estava atrasado. Após o teste do etilômetro, foi constatado que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. O condutor e o passageiro foram levados à 88ª DP (Barra do Piraí) e a motocicleta ficou recolhida.