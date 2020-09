PRF flagra motorista embriagado na BR-393, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 20:15 horas

Barra do Piraí – Policiais rodoviários federais flagraram nesta segunda-feira, dia 21, um homem, de 42 anos, com sinais de embriaguez, que dirigia um veículo Escort. Ele foi abordado na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), Km 275, próximo ao distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

O teste do etilômetro, o qual o motorista foi submetido, confirmou seu estado de embriaguez. Segundo os agentes da PRF, o suspeito confessou que tomou cerveja pela manhã, em Volta Redonda, e que seguia para Barra do Piraí.

Além disso, o veículo do motorista foi levado para o pátio conveniado da PRF, porque o licenciamento estava atrasado desde 2018. Já o homem foi levado para a 88º DP (Barra do Piraí).