PRF prende caminhoneiro com documentos falsos na Dutra

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2020, 21:37 horas

Policiais constataram que carreta também estava adulterada nos CRLVs do cavalo-trator e do semirreboque

Barra Mansa– Um caminhoneiro, de 31 anos, foi preso no início da noite deste domingo (23), no Km 287 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Floriano, por uso de documento falso e adulteração no veículo. Ele apresentou documentos com indícios de falsificação tanto na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) quanto nos CRLVs do cavalo-trator e do semirreboque. A carreta era de Votorantin (SP).

De acordo com a PRF, ao serem feitas as devidas consultas nos sistemas foi verificado que a CNH do condutor estava vencida e seria categoria “AB”, diferente da CNH apresentada que estava em dia e categoria “AE”. Em relação a carreta, policiais rodoviários federais também constataram adulterações.

– Quanto ao CRLV do cavalo-trator apresentado constava exercício 2018, mas, no sistema constava último licenciamento exercício 2017; no CRLV do semirreboque apresentado constava exercício 2019, mas, no sistema constava último licenciamento 2018. Além disso, o semirreboque estava licenciado como sendo da marca Krone, mas, tinha características de outra marca, Randon, sendo encontrados indícios de adulteração na numeração do chassi, tendo sido suprimida a numeração original – explicou a PRF.

O homem foi preso por uso de documentos falsos e adulteração de sinal identificador de veículo. A ocorrência encaminhada para a DPF da Praça Mauá, no Rio de Janeiro.