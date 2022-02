PRF prende homem suspeito de tráfico de drogas na Dutra

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2022, 10:31 horas

Barra Mansa – Policias da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal prenderam nesta quarta-feira, 16, um homem de 36 anos, por tráfico de drogas. O suspeito, que dirigia um carro modelo Toyota, com placas do Rio de Janeiro, foi abordado no km 287 da Rodovia Presidente Dutra, em Floriano, em Barra Mansa.

No veículo do suspeito foram encontrados vários cigarros de maconha e crack; papelotes de cocaína; mini tabletes de maconha; e meio tablete de cocaína, pesando cerca de 500 g da droga, sendo que, segundo a PRF, quase a totalidade do material estava pronta para a venda no varejo em “bocas de fumo”.

Segundo a PRF, no total foram quase 1 kg de cocaína (870g) e mais de 6 kg de maconha (6 kg 150 g), ou seja, foram cerca de 7 kg de drogas no total.

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.