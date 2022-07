PRF prende jovem com 70 tabletes de pasta base de cocaína em Piraí

Matéria publicada em 24 de julho de 2022, 10:07 horas

Piraí – Um jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante na noite deste sábado (23), em Piraí, transportando 70 tabletes de pasta base de cocaína.

O carro em que ele estava era uma Mercedez-bens A 160, com placas de São Paulo. Com a abordagem, o motorista aparentou estar nervoso e a equipe suspeitou que poderia ter algo ilícito. Ao realizar revista no interior do veículo, foram encontrados os tabletes escondidos em um compartimento sob o assoalho. A droga pesava cerca de 70kg.

O jovem se reservou a permanecer calado, sendo preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na 94ª delegacia policial de Piraí.