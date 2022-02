PRF prende motorista com 87 quilos de maconha

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2022, 10:10 horas

Itatiaia – Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária (PRF) prendeu na noite de sábado (05) um home, de 30 anos, com 87 quilos de maconha. Ele foi abordado na altura do km 314 da Dutra, em Itatiaia. Ao fazerem revista no veículo, foram encontrados sacos plásticos na cor preta contendo vários tabletes de maconha, totalizando 87 kg da droga.

Os agentes deram voz de prisão ao motorista e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia).