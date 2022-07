PRF prende suspeito por transporte irregular de animais silvestres

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 09:59 horas

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na noite desta quinta-feira, 7, um homem, de 48 anos, suspeito de transportar aves silvestres sem documentação. A ação ocorreu no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, Posto Caiçara.

No carro do suspeito, um Fiat Mobi Like, com placa de Belo Horizonte (MG) e pertencente a uma locadora, foram encontradas 134 aves silvestres, sendo eles das espécies trinca-ferro, canário da terra e tico-tico. Os pássaros estavam sendo transportadas em gaiolas pequenas, sem espaço para os animais, o que caracteriza crime ambiental.

O suspeito, que ja possuí antecedentes por crime ambiental, foi detido. Foi alegado por ele, que os pássaros foram adquiridos em Resende e seriam revendidos em Duque Caxias, no Rio de Janeiro.

Todas as aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Seropédica, na manhã de hoje.

Ainda de acordo com a PRF, o homem já havia sido flagrado há menos de um mês, transportando mais de 900 aves silvestres de forma ilegal em Três Rios.