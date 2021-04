PRF recupera carro roubado na Via Dutra em Barra Mansa

O motorista alegou que receberia R$ 500, para levar o carro da cidade do Rio e deixá-lo no pátio de um posto de combustível, em Resende, para uma pessoa. O suspeito, no entanto, não revelou o nome de quem iria buscar o carro no estabelecimento.

Os agentes da PRF constataram que o veículo foi clonado, com dados de outro carro a mesma marca e modelo. O idoso foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi indiciado por receptação e roubo, permanecendo preso. O veículo, avaliado em R$ 106, 2 mil, ficou apreendido no pátio da PRF.