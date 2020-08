PRF salva bicho-preguiça na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 19:23 horas

Piraí – Um bicho-preguiça foi salvo por agentes da Polícia Rodoviária Federal na tarde deste sábado (15), em Piraí. De acordo com um agente, o animal, que faz parte da fauna silvestre, foi visto na margem da Via Dutra, na altura do km 238, por policiais integrantes da 7ª DEL PRF, que faziam ronda pelo trecho.

O bicho-preguiça foi retirado do local por volta das 16h e recolocado numa árvore, sendo devolvido para seu habitat natural. Segundo a PRF, o animal corria risco de ir para a pista de rolamento e ser atropelado.

De acordo com um agente, ao revisar as fotografias que registraram o resgate, um fato curioso chamou a atenção de todos. ”Ampliando uma das fotos, parece até que o bicho-preguiça está dando tchau em agradecimento”, comentou.