Primeira parte das obras do Pátio de Manobras entra na fase final

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 15:43 horas

Divididos em três grandes etapas, serviços estão em ritmo acelerado; parte inicial será concluída até o fim de 2021

Serviços de readequação ferroviária prosseguem e darão nova ‘cara’ a Barra Mansa (Fotos: Paulo Dimas)





Barra Mansa – O conjunto de obras que integram o projeto de readequação ferroviária de Barra Mansa continua avançando. De acordo com o prefeito Rodrigo Drable, as obras foram projetadas para serem realizadas a médio prazo. “O DNIT, órgão do Governo Federal, é o responsável pela realização da obra, através da contratação das empresas que efetivamente fazem as intervenções conforme o projeto executado. Por se tratar de obras de grande porte, os serviços foram divididos em três fases. A primeira está em processo de conclusão e engloba além da construção das 17 casas do campo do Ferroviário, já entregues aos moradores em 1º de junho, a edificação de mais três unidades, dois pontos comerciais e uma área de lazer, até dezembro deste ano”, afirmou Drable.

As interferências têm como finalidade transferir as manobras de operações ferroviárias do Centro da cidade, onde ocasionam transtornos aos cidadãos, para uma área em Anísio Brás, sem prejuízos operacionais para as empresas concessionárias – MRS Logística e VLI. A medida permitirá que a Prefeitura execute uma série de projetos urbanísticos voltados para o desenvolvimento econômico do município.

Segunda etapa

Ainda conforme o prefeito, a segunda etapa da obra é fruto da gestão do município junto à bancada de deputados federais do Rio de Janeiro, que apresentou emenda no orçamento da União no valor de R$ 19 milhões. “A verba possibilitará a conclusão do viaduto do Barbará, a abertura de uma nova via ligando o bairro Estamparia até Saudade e a construção de três passarelas para pedestres, sendo que uma delas, a Isaias Leite, já foi finalizada, restando assim as passarelas próximas à Prefeitura e ao Parque da Cidade. Simultaneamente, estamos tratando da desapropriação de alguns imóveis na Rua Eduardo Junqueira junto ao Poder Judiciário. Com esse processo finalizado e a transferência dos trilhos da concessionária VLI para o eixo central da área férrea todas essas intervenções e a construção da ponte rodoviária sobre o Rio Barra Mansa se tornarão realidade”.

Terceira etapa

A terceira e última fase da obra também tem origem de custeio de emenda da bancada federal do Rio de Janeiro. Desta vez no valor de R$ 17 milhões. Os recursos serão utilizados na realização de melhorias urbanísticas nas vias remanescentes do Centro da cidade.

Projeto

O projeto prevê a adequação de 4,84 quilômetros de corredor ferroviário no perímetro urbano; a adequação, reconstrução, implantação e pavimentação de 5,7 quilômetros de vias urbanas; a realocação do Pátio de Barra Mansa para a antiga Estação Anísio Brás; e a implantação de dispositivos de transposição da faixa ferroviária (para pedestres e veículos mistos) com o objetivo de eliminar as principais passagens em nível com o feixe ferroviário.

— Após as obras, Barra Mansa ganhará mobilidade urbana, com um novo fluxo viário, novas vagas para estacionamento de veículos, adequação das calçadas no Centro da cidade, maior visibilidade do comércio e seus produtos e a possibilidade real da implantação de um shopping a céu aberto. Também ganharemos dois galpões: em Anísio Brás e no Centro, que serão destinados à realização de eventos culturais e de gastronomia. Essa é uma grande obra que vai mudar a cara de Barra Mansa e promover maior desenvolvimento ao município — afirma o prefeito.

Iniciadas em 2010, as obras foram paralisadas em 2014 devido à necessidade de realizar desapropriações e reassentamentos. Os serviços foram retomados no início de 2020. No total, estão previstos investimentos da ordem de R$ 94 milhões.