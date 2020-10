Primeiro dia de vacinação antirrábica supera meta de imunização em Volta Redonda

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 14:36 horas

Esquema de vacinação será realizado ainda em outros quatro sábados

Volta Redonda– A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou neste sábado, dia 24, o primeiro dia da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. A vacina, que foi disponibilizada em nove locais da cidade entre Unidades Básicas de Saúde e praças públicas, é gratuita. O esquema de vacinação será realizado ainda em outros quatro sábados.

Foram mobilizados cerca de 30 profissionais, entre médicos veterinários, agentes de saúde, agentes de endemias e estudantes de medicina veterinária voluntários. Mais de 4 mil animais foram vacinados, superando a meta para esse primeiro dia de vacinação, que era de imunizar 3.500 animais. A expectativa é vacinar aproximadamente 22 mil animais durante toda campanha, entre cães e gatos.

Sônia de Almeida, 43 anos, moradora do bairro São Luiz, levou sua cadela Mel para vacinar, como faz todos os anos. “Os animais de estimação são parte da nossa família e manter o calendário de vacinação em dia representa os cuidados que precisamos ter com eles. Eu levo a minha cadela todos os anos para vacinar”, disse Sônia.

A gata Gorethe também foi receber a sua dose de vacina e não deu trabalho para a sua tutora, Maria Aparecida de Souza. “Todos os anos ela vem vacinar, já está até acostumada. Cuidar da saúde dela é uma forma de agradecer o carinho que recebo todos os dias. Ela é a minha companheira diária”, disse a dona de casa.

A raiva é uma doença que não tem cura, por isso a importância das campanhas de prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que a população colabore levando seus animais ao longo do dia, a fim de evitar aglomeração de pessoas. Outra recomendação importante é evitar que o animal seja levado por uma criança, para evitar acidentes.

Neste sábado a vacinação aconteceu nos seguintes bairros: Caieiras, Nova Primavera, Parque do Contorno, São Luiz, Candelária, Dom Bosco, São Sebastião, Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. Já para o próximo dia 31 a ação acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde dos seguintes bairros: Eucaliptal, Conforto, São Lucas, 249, Ponte Alta, Siderlândia, e Jardim Belmonte. Já no bairro Jardim Ponte Alta a vacinação acontece na sede do Prefeitura + Presente.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, ressaltou a importância da Campanha.

– Os animais necessitam das vacinas para terem uma vida longa e saudável. Por isso é tão importante fazer todas as vacinas, inclusive a antirrábica, que é disponibilizada gratuitamente. A Campanha de Vacinação é uma medida preventiva e de essencial importância, pois a raiva é uma moléstia terrível, que pode levar a óbito se não atendida a tempo – disse a secretária.

Confira os locais de vacinação para o próximo sábado, dia 31:

Eucaliptal – Unidade Básica de Saúde

Conforto – Unidade Básica de Saúde

São Lucas – Unidade Básica de Saúde UBS

249 – Unidade Básica de Saúde

Ponte Alta – Unidade Básica de Saúde

Jardim Ponte Alta – Unidade do Prefeitura + Presente

Siderlândia – Unidade Básica de Saúde

Jardim Belmonte – Unidade Básica de Saúde